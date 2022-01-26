В Перми транспортную карту можно будет купить прямо в автобусе

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В феврале 2022 года транспортную карту для оплаты проезда в пермском общественном транспорте можно будет купить прямо в салоне автобуса или трамвая. Об этом рассказали в департаменте транспорта Перми.
Купить ее можно будет у водителя. По мнению властей города, это сделает транспортную карту доступнее для горожан и гостей Перми, так как число пунктов, где можно ее сейчас приобрести, ограничено.
Для приобретения и использования транспортной карты не требуются никакие документы.
Напомним, новый год в пермском транспорте начался с роста стоимости проезда до 33 руб. А также открытия двух новых автобусных маршрутов: №8 и №13.