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Общество26 января 2022 11:05

В Перми транспортную карту можно будет купить прямо в автобусе

Продавать в салоне ее планируют с февраля
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале 2022 года транспортную карту для оплаты проезда в пермском общественном транспорте можно будет купить прямо в салоне автобуса или трамвая. Об этом рассказали в департаменте транспорта Перми.

Купить ее можно будет у водителя. По мнению властей города, это сделает транспортную карту доступнее для горожан и гостей Перми, так как число пунктов, где можно ее сейчас приобрести, ограничено.

Для приобретения и использования транспортной карты не требуются никакие документы.

Напомним, новый год в пермском транспорте начался с роста стоимости проезда до 33 руб. А также открытия двух новых автобусных маршрутов: №8 и №13.

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