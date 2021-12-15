В Перми запускается новый автобусный маршрут

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 января 2022 года появится новый автобусный маршрут - №13 («Песьянка – улица Милиционера Власова – Комсомольская площадь»). Об этом «Комсомолке» рассказали в городской мэрии.

Новый маршрут позволит жителям Песьянки и Индустриального района добираться до центра по фиксированному тарифу, льготным и гражданским проездным.

Маршрут автобуса пройдет по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко и Сибирской (с разворотом на площади Карла Маркса). В обратном направлении – по улицам Белинского с разворотом на Комсомольской площади и далее по улицам Белинского, Героев Хасана, Чкалова, Стахановской, Мира, шоссе Космонавтов.

По будням на линии будут работать 10 автобусов большой вместимости. Как отметили в мэрии Перми, запуск такого маршрута разгрузит автобусы №3 и №27, на которых в часы-пик наблюдается высокая загрузка.