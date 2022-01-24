В январе жители Перми купили проездных в 3 раза больше, чем за весь прошлый год

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увеличение платы за проезд до 33 рублей и внедрение нового тарифного меню привели в Перми к всплеску спроса на проездные. В мэрии рассказали, какие безлимиты обрели особую популярность.

- С начала года пермяки уже приобрели более 11 тысяч обычных проездных, - сообщили в городской администрации. – Это в 50 раз больше, чем за прошлогодний январь. А за весь прошлый год таких проездных было продано менее 3 тысяч.

По льготным проездным такого взрывного роста не произошло – их приобрели 27 тысяч пассажиров, что примерно на уровне прошлого года.

- Самым популярным по-прежнему является безлимитный проездной на один месяц, - отметили в мэрии. - Следом по популярности идет безлимитный проездной на 15 дней. Самый большой прирост продаж – в 9 раз – отмечен по количеству приобретенных безлимитных проездных на год.

Как отмечают в городском департаменте транспорта, обычными проездными для оплаты проезда пермяки стали пользоваться в 6 раз чаще по сравнению с прошлым годом.