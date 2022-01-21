Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 9:21

В Перми возобновилось строительство нового зоопарка

Часть животных должна переехать в него уже осенью
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Надеемся, что скоро зоопарк будет выглядеть так не только на картинках.

Надеемся, что скоро зоопарк будет выглядеть так не только на картинках.

В Перми возобновилось строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На стройплощадку вышел подрядчик «РЖДстрой». Сейчас на строительстве объекта занято 40 рабочих. В ближайшее время их число возрастет до 140.

Отметим, что на этой неделе в городской администрации состоялось совещание по достройке объекта. Планируется, что уже осенью 2022 года часть животных старого зоопарка можно будет перевезти в новый.

Строить новый зоопарк начали еще в 2017 году. Полностью достроить объект планируется в 2023 году. Подробнее о том, почему строительство так затянулось, читайте в нашей заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый пермский зоопарк остался на картинках: «стройка века» остановлена

На объекте нашли массу нарушений, возбуждены уголовные дела (Подробнее...)