Надеемся, что скоро зоопарк будет выглядеть так не только на картинках.

В Перми возобновилось строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На стройплощадку вышел подрядчик «РЖДстрой». Сейчас на строительстве объекта занято 40 рабочих. В ближайшее время их число возрастет до 140.

Отметим, что на этой неделе в городской администрации состоялось совещание по достройке объекта. Планируется, что уже осенью 2022 года часть животных старого зоопарка можно будет перевезти в новый.

Строить новый зоопарк начали еще в 2017 году. Полностью достроить объект планируется в 2023 году. Подробнее о том, почему строительство так затянулось, читайте в нашей заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый пермский зоопарк остался на картинках: «стройка века» остановлена

На объекте нашли массу нарушений, возбуждены уголовные дела (Подробнее...)