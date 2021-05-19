«Пошли на мировую». Власти Прикамья договорились с «РЖДстроем» о достройке зоопарка

Пока на стройплощадке все работы прекращены. Фото: архив "КП"

В 70-х годах прошлого века в Перми выступали известные юмористы Штепсель и Тарапунька. В одной из их реприз обыгрывалось затянувшееся строительство пермского драмтеатра: «В Иваново заложили здание новой фабрики». – «А в Перми драмтеатр строится». – «Фабрика в Иваново сдана». - «А в Перми драмтеатр строится». – «Ивановская фабрика перевыполнила план». – «А в Перми драмтеатр строится». – «Сколько же можно об этом говорить?» – «А сколько можно строить?».

Но театральный долгострой не идет ни в какое сравнение с возведением пермского зоопарка. Строительству, которое должно было завершиться к 300-летию Перми, конца и края не видно.

История долгостроя

Строительство нового зоопарка на Нагорном началось в 2017 году. До этого его планировали возводить вначале на улице Братская, где даже выкупили для этих целей 30 гектаров. Потом – в Черняевском лесу.

Но в результате был заключен контракт на строительство нового Пермского зоопарка между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Генподрядчиком стало ОАО «РЖДстрой». Работы должны были завершиться в марте 2018 года, затем срок передвинули на 2020-й.

Работы шли ни шатко ни валко до тех пор, пока в управлении капитального строительства (УКС) Пермского края не обнаружили нарушения на стройплощадке. Было решено провести комплексное обследование всех объектов строительства. Оно показало, что из 30 возведенных к тому времени построек девять находятся в аварийном состоянии.

Таким должен быть новый зоопарк. Фото: vicar.ru

Это привело к возбуждению уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Обвиняемыми по нему стали бывший руководитель проекта компании «РЖДстрой» Илья Козырев и экс-начальник краевого управления капитального строительства Дмитрий Левинский, которые, по версии следствия, подписали фиктивные акты выполненных работ на непостроенные объекты. Ущерб, нанесенный ими, оценивается почти в 600 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела еще продолжается. В отличие от строительства. В конце 2019 года Инспекция Госстройнадзора потребовала остановить работы на шести вольерах, где были выявлены нарушения, к примеру, уложен слишком тонкий слой защитного бетона. Чуть позже были приостановлены все работы на первой очереди зоопарка.

Требуется новый проект

В 2020 году УКС подал иск в арбитражный суд, требуя взыскать с генподрядчика зоопарка - АО «РЖДстрой» - стоимость демонтажных работ и неустойку. Общая сумма исковых требований составляла 1,64 миллиарда рублей.

Судебные разбирательства длились больше года и наконец завершились мировым соглашением.

- Мировое соглашение с «РЖДстрой» предполагает, что компания самостоятельно и за свой счет организует обследование технического состояния объектов первой очереди и проведет корректировку проекта, - объяснили в министерстве строительства Пермского края.

Если проект получит положительное заключение госэкспертизы, работы на зоопарке возобновятся. Как рассказали в Минстрое, достраивать зоопарк по существующему проекту нельзя.

- В 2020 году вступили в силу новые законодательные требования по содержанию животных, например, обозначены минимальные размеры вольеров для разных видов животных, - пояснили в ведомстве. - Этим нормам старый проект не соответствует. И если завершать строительство по нему, то Пермский край не получит разрешение на использовании зоопарка от Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. А без такого разрешения работа зоопарка невозможна.

Приведение в нормативное состояние аварийных построек тоже должно войти в проект. Достраивать зоопарк будет то же самое «РЖДстрой». В министерстве надеются, что строительство первой очереди будет завершено в 2023 году.

СПРАВКА «КП»

В первую очередь зоопарка входит 56 объектов, в том числе вольеры «Лесная мозаика», «Страна гор», «Тропический рай», «Африканская савана». Ни один из объектов не завершен.