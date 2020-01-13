Новый пермский зоопарк остался на картинках: «стройка века» остановлена

Работы на стройплощадке нового зоопарка застыли. Зато вокруг этого строительства завертелось множество событий.

Белым медведям бетона не доложили

30 декабря инспекция Госстройнадзора выдала предписание о необходимости приостановить работы на шести вольерах - двух для белых медведей и по одному - для ночных животных, барса, леопарда и птиц. При проверке на ряде конструкций этих вольеров были выявлены нарушения. К примеру, уложен слишком тонкий слой защитного бетона.

- Мы не заинтересованы в том, чтобы накладывалась ошибка на ошибку, поэтому считаем, что необходимо сначала устранить нарушения, а уже после этого продолжать строительство зоопарка, - объяснили ситуацию в Минстрое Пермского края. - На исправление нарушений генподрядчику - АО «РЖДстрой» - дано три месяца.

Впрочем, подрядчик уверяет, что сам остановил строительные работы, так как до сих пор не имеет окончательной версии проектно-сметной документации. Это заявление сделал представитель АО «РЖДстрой» на заседании арбитражного суда, состоявшегося сегодня, 13 января.

В арбитражном суде начали рассматривать два иска, которые краевое Управление капитального строительства подало к АО «РЖДстрой». Во-первых, УКС требует взыскать с генподрядчика зоопарка стоимость демонтажных работ: несколько зданий были построены столь некачественно, что их пришлось снести. Во-вторых, наложить на компанию штрафные санкции за нарушения при строительстве. Общая сумма исковых требований - 1,64 миллиарда рублей.

13 января оба иска объединили в одно дело. Рассматривать его будут уже в феврале.

Работы - невыполненные, акты - фиктивные

Тем временем строительными работами по зоопарку занялась и полиция. Еще в августе в отношении АО «РЖДстрой» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

Для расследования уголовного дела создана следственная группа с участием следователей МВД России. В результате в СИЗО оказался бывший руководитель проекта компании «РЖДстрой» Илья Козырев, а также экс-начальник краевого Управления капитального строительства Дмитрий Левинский. Они обвиняются в хищении более 129 миллионов рублей при строительстве зоопарка. По версии следствия, обвиняемые подписали фиктивные акты выполненных работ на не построенные объекты.

Впрочем, сумму похищенных денег следователи еще будут уточнять.

Хроника не переезжающего зоопарка

О том, что Перми нужен новый зоопарк, начали говорить чуть ли не тридцать лет тому назад. Во-первых, площадь действующего зверинца слишком мала, а во-вторых, находится он на месте старого Архиерейского кладбища.

Красивые вольеры пока только на бумаге. Фото: vicar.ru

Но первые шаги по переезду зоопарка были сделаны только в 2010 году. Тогда городские власти выкупили участок 30 гектаров на улице Братской, 100. Там провели предварительные изыскания и межевание. Испанские архитекторы разработали красивый проект: акватеррариум, «тропический рай», где поселятся обезьяны и попугаи, «полярный мир» с белыми медведями… Проект обошелся в 108 миллионов.

Но власть сменилась. И в 2012 году новый губернатор Виктор Басаргин заявил, что проект обойдется слишком дорого, дескать, на одни инженерные сети 500 миллионов потребуется. И предложил быстренько поменять площадку - перенести зоопарк в Черняевский лес, на территорию за ДКЖ. Несмотря на протесты экологов, считавших, что зоопарк погубит лесной массив, решение было принято.

Испанцы переделали свой проект и в 2014 году представили его на суд общественности. Теперь на красивых картинках был изображен биопарк, в котором животные жили бы в условиях, приближенных к естественным. А в акватеррариуме запланировали гигантский аквариум с акулами.

Прошло еще три года, и в 2017 году место вновь поменяли. Контракт на строительство нового Пермского зоопарка между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского был заключен с ОАО «РЖДстрой». Стоимость - 1 миллиард 833 миллиона рублей, работы должны были завершиться в марте 2018 года.

Дальнейшая хроника событий состоит из невыполненных планов и не сбывшихся обещаний. Подрядчик несколько раз называл новые сроки сдачи первой очереди зоопарка: декабрь 2018-го, март 2019-го, осень 2019-го… Сейчас в графике окончания работ стоит третий квартал 2020 года.