В «Амкаре» поделились планами на межсезонье

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В ФК «Амкар-Пермь» поделились планами подготовки команды к весеннему продолжению сезона. Так, наш клуб проведет три сбора, которые пройдут в трех городах России.

Как рассказали в пресс-службе клуба, первый сбор основной команды пройдет в Перми с 6 по 15 февраля. 5 февраля футболисты выйдут из отпуска.

Два других сбора «амкаровцев» пройдут в Краснодарском крае. 20 февраля команда начнет сбор в Сочи. Он продлится до 5 марта. А заключительный сбор пройдет с 11 по 24 марта в Крымске.

После клуб будет готовиться к возобновлению сезона, которое запланировано 3 апреля. В этот день состоится игра в Новосибирске против одноименного клуба (0+).

Также в пресс-службе «Амкара» намекнули, что нам стоит ожидать новых футболистов, которые пополнят команду этой зимой. Имена новичков будут раскрываться по ходу подготовки к футбольной весне.