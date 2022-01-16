В Перми будет создан музей императорской династии Романовых

Здание Королёвских номеров, откуда большевики забрали Михаила Александровича и его секретаря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время встречи губернатора Пермского края с президентом Дмитрий Махонин сообщил ему, что в Перми будет преобразована улица Сибирская.

- Мы хотим сделать ее по такой модели, как Бульварное кольцо в Москве, - приводит официальный сайт президента слова Дмитрия Махонина. - Это гранит, это новые остановки. Улица уникальная, поскольку здесь было последнее пристанище последнего Романова.

По словам главы Прикамья, здание бывших Королёвских номеров, где в 1918 году жил последний император России Михаил Романов, выкуплено из частной собственности. Там планируется создать общественный центр, где разместится бальный зал для выпускников и музей Романовых.

Напомним, ночью 13 июня 1918 года Михаила Александровича и его секретаря Николая Джонсона местные большевики увезли из Королёвских номеров и расстреляли в лесу в Мотовилихе Это убийство положило начало расправам над царской семьей.

Точное место их гибели до сих пор неизвестно. Поиски могилы Михаила Романова ведутся уже более 20 лет.

Минувшим летом международная экспедиция получила свидетельство того, что тела убитых перевезли на другой берег Камы и захоронили в устье Гайвы, где находилось старое кладбище. Но пока могила не обнаружена.

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