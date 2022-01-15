В Перми загорелось судно с экипажем на борту

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Днем в пятницу, 14 января, в главное управление МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на судне, которое находится в отстойнике на шлюзах на улице Соликамской,327.
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что произошло горение в каюте баржи на площади пять квадратных метров. До прибытия пожарных три члена экипажа самостоятельно эвакуировались. Горение ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
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