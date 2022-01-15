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Происшествия15 января 2022 14:38

В Перми загорелось судно с экипажем на борту

Три человека успели эвакуироваться до приезда пожарных
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Днем в пятницу, 14 января, в главное управление МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на судне, которое находится в отстойнике на шлюзах на улице Соликамской,327.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что произошло горение в каюте баржи на площади пять квадратных метров. До прибытия пожарных три члена экипажа самостоятельно эвакуировались. Горение ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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