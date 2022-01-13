В Прикамье мать вывела пятерых детей из горящего дома

А ведь пожар мог принести гораздо больший ущерб. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Чернушке мать вывела пятерых детей из горящего дома. Подробностями ЧП поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, в одном из домов города в пять утра сработал пожарный извещатель. В этот момент в доме находилась мама и ее пятеро детей. Первой от звука извещателя проснулась женщина и в доме в этот момент уже было небольшое задымление.

Но мать не растерялась: она разбудила детей, вывела их через двери на улицу. Из горящего дома вышли трое юношей в возрасте 19,15 и 14 лет. И две девочки 11 и 3 лет.

Благодаря тому, что пожар удалось своевременно обнаружить, семья спаслась. Площадь пожара составила 0,5 кв метра, поврежден потолок. Причина возгорания устанавливается.

Как отметили в ведомстве, на вызов приехали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.