В Перми женщина провалилась в колодец

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дзержинском районе Перми 60-летняя женщина провалилась в колодец. Об этом корреспонденту "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия случилось в пятницу, 14 января, около 11:00. Пермячка упала в колодец рядом с детским садиком и не могла выбраться - женщине зажало ногу. Очевидцы вызвали помощь. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и помогли пермяке выбраться.

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