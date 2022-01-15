В Перми женщина провалилась в колодец

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Дзержинском районе Перми 60-летняя женщина провалилась в колодец. Об этом корреспонденту "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия случилось в пятницу, 14 января, около 11:00. Пермячка упала в колодец рядом с детским садиком и не могла выбраться - женщине зажало ногу. Очевидцы вызвали помощь. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и помогли пермяке выбраться.
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