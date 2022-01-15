Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 11:57

В Перми женщина провалилась в колодец

Происшествия случилось рядом с детским садом
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дзержинском районе Перми 60-летняя женщина провалилась в колодец. Об этом корреспонденту "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия случилось в пятницу, 14 января, около 11:00. Пермячка упала в колодец рядом с детским садиком и не могла выбраться - женщине зажало ногу. Очевидцы вызвали помощь. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и помогли пермяке выбраться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели рассказали, какие происшествия случались с пермяками в новогодние праздники

Всего за праздничные дни служба спасения совершила 62 вызова (Подробнее..)