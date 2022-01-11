Спасатели рассказали, какие происшествия случались с пермяками в новогодние праздники

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За время новогодних праздников сотрудники Пермской городской службы спасения совершили 62 выезда. Как отметили в пресс-службе мэрии, большинство вызовов к спасателям поступило по бытовым причинам.

Чаще всего спасатели выезжали для вскрытия дверей. Причиной вызова оказывались заснувшие родственники или неисправности замка, бытовые ссоры. Помимо этого, спасатели по разным причинам помогали пожилым пермякам. А всего за праздничные дни бригады спасателей совершили 62 выезда и оказали первую помощь 23 людям.

Однако в помощи спасателей нуждались не только люди, но и животные. Например, спасатели освободили собаку, упавшую в заброшенную овощную яму. А в Дзержинском районе спасателей вызвала заявительница, кот которой не давался в руки и искусал хозяев.

В Закамске 11-летняя девочка вслед за котенком полезла через щель между дверью и лестницей, ведущей в подвал и не смогла выбраться обратно. Мать вызвала спасателей, они перекусили дужку навесного замка на дверях бокорезами и освободили девочку.

КСТАТИ

В конце 2021 года пермские спасатели переехали в новое современное здание.