С 15 января еще четыре пермских автобуса останутся без кондукторов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 15 января, автобусы №1, №32, №55 и №60 выйдут на линию без кондукторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

На сегодняшний день бескондукторная система оплаты проезда действует в автобусах №3, №4, №10, №11, №14, №17, №19, №45, №59, №64, №67, №78 и №80, а также во всех трамваях. Оплачивать проезд пассажиры могут с помощью стационарных валидаторов, мобильного приложения или наличными.

Напомним, с 10 января во всех автобусах и трамваях Перми начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки увеличилось до 33 рублей как при оплате наличными, так и за безналичный расчет. О том, как теперь выгоднее платить за проезд, читайте в нашем материале.

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