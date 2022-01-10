Как пермякам выгоднее платить за проезд

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если я купила безлимитный проездной, мне надо его прикладывать к терминалу или нет? - безуспешно пыталась выяснить у пассажиров трамвая пермячка утром первого рабочего дня после новогодних каникул.

Кондуктора в салоне не было, а окружающие только пожимали плечами.

Действительно, хотя пермяков задолго до Нового года предупреждали о предстоящих транспортных новшествах, которые их ждут с 10 января, на практике у горожан возникло немало вопросов. На них во время пресс-конференции в редакции «Комсомолки» отвечал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

Льготную пересадки только по транспортным картам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1. Какой проездной выбрать?

- С 10 января пермяки начали покупать проездные по новому тарифному меню. За первый рабочий день приобрели более 5 тысяч новых проездных, треть из них - безлимит на месяц. Неожиданностью для нас стало то, что было оформлено почти 250 безлимитных проездных на год. Люди выбирают наиболее удобные и выгодные варианты, которых стало больше. Например, можно купить безлимит на месяц, а если ездите нечасто - то лимитированный проездной на 40 поездок в месяц, который обойдется дешевле.

Безлимит на сутки по новому тарифному меню стоит 124 рубля, на 15 дней – 891 рубль, на месяц - 1683, на 3 месяца - 4752, на год - 12 870 рублей. Лимитированный проездной на 40 поездок - 1188. Право льготной пересадки на лимитированные проездные не распространяется. То есть при пересадке спишется еще одна поездка.

С 10 января расширен список тех, кто сможет оформить льготные проездные. Теперь их смогут прибрести учащиеся школ с 5-го по 11-й класс, студенты, пенсионеры, малоимущие многодетные семьи. Безлимит на полмесяца или лимитированный проездной на 30 поездок в квартал обойдется для льготников в 693 рубля, безлимит на месяц - 990.

В первые дни контролеры ведут разъяснительную работу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2. Как совершить пересадку за 17 рублей?

- Льготную пересадку можно сделать только по транспортной карте. Причем 17 рублей спишутся автоматически, когда вы приложите ее к терминалу, пересев в другой автобус или трамвай. При оплате по банковской карте при пересадке будут списаны 33 рубля.

3. Где приобрести проездные?

- Проездные привязываются к транспортной карте - пластиковой или виртуальной. Если она у вас уже есть, менять ее не придется. Оформить новую можно несколькими способами: в 46 пунктах распространения транспортных карт (см. рубрику «Полезные адреса»), во всех банкоматах Сбербанка, на сайтах edem.permkrai.ru и Проездной59.рф, в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь» и с использованием Сбербанка-онлайн.

4. Где купить проездные для школьников?

- Для учащихся начальных классов пермских школ с 1 января открыто оформление бесплатных проездных. Бесплатно дети смогут ездить и по мультипассам - Единым картам школьника, к которым привязаны транспортные карточки.

А для учеников с 5-го по 11-й класс льготные проездные можно приобрести в пунктах распространения транспортных карт, предъявив справку из школы.

5. Что делать, если не сработал терминал?

- С понедельника все пермские трамваи перешли на бескондукторную систему оплаты. Постепенно кондукторов не станет и в автобусах. Но оплатить проезд необходимо в любом случае. Если сломался один терминал, можно перейти к другому или обратиться к водителю. В противном случае вы будете считаться безбилетником, и вам могут выписать штраф.

6. Надо ли прикладывать к терминалам безлимитные проездные?

- Да, надо. Как и бесплатные проездные для учеников начальных классов. Если этого не сделать, то могут выписать штраф, хотя первое время контролеры будут ограничиваться предупреждениями. Это позволит отслеживать пассажиропоток. К тому же все пассажиры застрахованы, и в случае ДТП такая фиксация будет основанием для выплаты страховки.

7. Вырастет ли штраф для «зайцев»?

- Штрафы за безбилетный проезд на городском транспорте пока будут прежними - 500 рублей, а в случае повторного нарушения - 1000 рублей. Предложение городской администрации об увеличении размера штрафов до 2,5 и 5 тысяч рублей, соответственно, должны утвердить депутаты Законодательного Собрания края. В этом году в городе будет увеличено количество контролеров, которые будут ловить «зайцев»-безбилетников.

В Перми началась первая рабочая неделя в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Где находятся пункты распространения транспортных карт

Купить или пополнить проездной можно во всех районах города:

- в Дзержинском районе - на улицах Маяковского, 33/3, Пермской, 230, Ветлужской, 58, Мильчакова, 23, на Парковом проспекте, 8;

- в Индустриальном районе - на улицах Баумана, 19, Самолетной, 52, Свиязева, 26а, Танкистов, 35, Мира, 109;

- в Кировском районе - на улицах Адмирала Ушакова, 20, Адмирала Ушакова, 55, Маршала Рыбалко, 43а, Богдана Хмельницкого, 7, Генерала Панфилова, 12/Воронежской, 5, Оборонщиков, 4;

- в Ленинском районе - на улицах Ленина, 68, Ленина, 28, Ленина, 78;

- в Мотовилихинском районе - на улицах Ивана Франко, 44, Анри Барбюса, 47, Юрша, 9, 1905 года, 12, Крупской, 28, Ушинского, 6;

- в Орджоникидзевском районе - на улицах Вильямса, 37б, Маршала Толбухина, 17, Репина, 63, Писарева, 7, Кронита, 8;

- в Свердловском районе - на улицах Солдатова, 32, Лодыгина, 29, Краснополянской, 3В, Братской, 10, Комсомольскому проспекту, 86, Краснофлотской, 28, Солдатова, 34, Клары Цеткин, 23, Революции, 7, Куйбышева, 151, Островского, 99, Гусарова, 5.

За оформление транспортной карточки взимается 50 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Перми расширили зону платных парковок

В нее добавили еще три улицы.

Новогодние новшества коснулись не только пассажиров городского транспорта, но и автомобилистов.

В частности, в новом году в Перми расширили зону платных парковок. В нее включили несколько улиц в Свердловском районе:

- улицу Пионерскую на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

- улицу Полины Осипенко - от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

- улицу Белинского - от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

С 10 января за парковку в этих местах придется заплатить 20 рублей в час.

Как напомнили в городской администрации, для оплаты парковки можно использовать мобильное приложение «Горпарковки», SMS-сообщения, паркомат (банковской картой), абонемент или платежный терминал.

- Перед тем, как расширить зону платных парковок, в городе отремонтировали проезжую часть на улицах Полина Осипенко и Пионерской и обустроили дополнительные парковочные места, - подсластили «пилюлю» в городском департаменте транспорта.

КСТАТИ

В Прикамье вырос региональный коэффициент по ОСАГО

С 9 января в стране произвели корректировку региональных коэффициентов при расчете стоимости автостраховки ОСАГО.

В Перми он увеличился с 1,9 до 2, в Березниках и Краснокамске - с 1,27 до 1,3, в Соликамске - с 1,18 до 1,2. В Лысьве и Чайковском региональный коэффициент остался прежним - 1.