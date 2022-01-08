Что с 10 января в Перми изменится для пассажиров общественного транспорта и автомобилистов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу после новогодних каникул пассажиры общественного транспорта, а также автомобилисты столкнутся с новшествами, о которых стоит помнить. Перечислим.

Для пассажиров

С 10 января во всех автобусах и трамваях Перми начнет действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки увеличится до 33 рублей как при оплате наличными, так и за безналичный расчет. Столько же придется заплатить за провоз багажа. Бесплатные пересадки будут заменены на льготные стоимостью 17 рублей, но воспользоваться ими можно будет только с помощью транспортной карты.

Стоимость одной поездки. Инфографика: Гортранс.

С понедельника все пермские трамваи перейдут на бескондукторную систему оплаты – в них не будет кондукторов. Также к ней присоединятся автобусы маршрутов №3, 10 и 45.

Штрафы за безбилетный проезд на городском транспорте пока будут прежними – 500 рублей и 1000 рублей в случае повторного нарушения. Предложение городской администрации об увеличении размера штрафов до 2,5 и 5 тысяч рублей, соответственно, должно еще утвердить Законодательное собрание края.

Транспортную карту можно будет использовать как проездной. Безлимит на сутки будет стоить с 10 января 124 рубля, на 15 дней - 891 рубля, на месяц – 1683 рубля, на 3 месяца – 4752 рубля, на год – 12 870 рублей. Проездной на 40 поездок – 1188 рублей.

Стоимость проездных. Инфографика: Гортранс.

Школьники до 4 класса смогут ездить после 10 января бесплатно.

Льготные проездные смогут прибрести учащиеся школ с 5 по 11 классы, студенты, пенсионеры, малоимущие многодетные семьи. Безлимит на полмесяца или проездной на 30 поездок в квартал обойдется для льготников в 693 рубля, безлимит на месяц – в 990 рублей.

Стоимость льготных проездных. Инфографика: Гортранс.

Приобрести проездной можно несколькими способами: через мобильное приложение «Транспортная карта Пермь», сайт proezdnoy59.ru, Сбербанк-онлайн, банкоматы ПАО «Сбербанк», пункты выдачи и пополнения (Почтобанк, Центральные кассы, Почта России).

Для автомобилистов

Сразу после новогодних каникул расширится в Перми зона платных парковок. В нее включили несколько улиц в Свердловском районе:

– улицу Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;

– улицу Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

– улицу Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

С 10 января за парковку в этих местах придется заплатить 20 рублей в час.

Как напомнили в городской администрации, для оплаты парковки можно использовать мобильное приложение «Горпарковки» или сайт, SMS-сообщения, паркомат (банковской картой), абонемент, платёжный терминал.

Где приобрести транспортную карточку

Как объяснили в департаменте транспорта администрации Перми, для оформления обычного проездного необходимо сначала приобрести за 50 рублей пластиковую транспортную карту.

- Для приобретения транспортной карточки можно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения «Почтобанка», «Центральной кассы» или в некоторые отделения «Почты России», - объяснили в транспортном департаменте. - Всего в городе открыты более 40 таких пунктов.

Вот их адреса:

– в Дзержинском районе – на улицах Маяковского, 33/3, Пермской, 230, Ветлужской, 58, Мильчакова, 23, на Парковом проспекте, 8;

– в Индустриальном районе – на улицах Баумана, 19, Самолетной, 52, Свиязева, 26а, Танкистов, 35, Мира, 109;

– в Кировском районе – на улицах Адмирала Ушакова, 20, Адмирала Ушакова, 55, Маршала Рыбалко, 43а, Богдана Хмельницкого, 7, Генерала Панфилова, 12/Воронежская, 5, Оборонщиков, 4;

– в Ленинском районе – на улицах Ленина, 68, Ленина, 28, Ленина, 78;

– в Мотовилихинском районе – на улицах Ивана Франко, 44, Анри Барбюса, 47, Юрша, 9, 1905 года, 12, Крупской, 28, Ушинского, 6

– в Орджоникидзевском районе – на улицах Вильямса, 37б, Маршала Толбухина, 17, Репина, 63, Писарева, 7, Кронита, 8;

– в Свердловском районе – на улицах Солдатова, 32, Лодыгина, 29, Краснополянской, 3В, Братской, 10, Комсомольскому проспекту, 86, Краснофлотской, 28, Солдатова, 34, Клары Цеткин, 23, Революции, 7, Куйбышева, 151, Островского, 99, Гусарова, 5.