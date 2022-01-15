Пермские полицейские напомнили автовладельцам о важных изменениях в законе

no_titile Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские полицейские напомнили автовладельцам об изменениях в двух Федеральных законах. Согласно поправкам, с 30 декабря 2021 года владельцы легковых автомобилей и мотоциклов, которые не используют свой транспорт в коммерческих целях, могут проходить технический осмотр по собственному желанию.

При этом в Госавтоинспекции напомнили, что если во время проверки инспектор обнаружит в автомобиле техническую неисправность, водителю запретят садиться за руль до устранения нарушений.

Кроме того, согласно поправкам к Федеральному закону «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», у автовладельцев, купивших машину старше 4-х лет, а также при регистрации автомобиля, используемого в такси или при внесении изменений в конструкцию машины, сотрудники Госавтоинспекции обязаны проверять наличие действующей диагностической карты.

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