В Пермский край доставили более 100 тысяч доз коронавирусной вакцины

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В Прикамье привезли 58 800 доз вакцин «ГамКовидВак» (Спутник V) и 44 000 комплектов вакцины «Cпутник Лайт». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

- Оба препарата предназначены для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве напомнили, что если вы впервые поставили прививку «Спутником Лайт», то сертификат о вакцинации начинает действовать через 21 день. При повторной вакцинации или при вакцинации ранее переболевших препаратом «Спутник Лайт», сертификат начинает действовать в течение 1-3 дней после прививки.

С начала прививочной кампании в Прикамье поставили более 1,74 миллионов комплектов вакцины от коронавируса. В регионе привиты свыше 1,27 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,19 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,12 млн человек. Кроме того, 146,7 тыс. жителей начали повторную иммунизацию (ревакцинацию) от новой коронавирусной инфекции.

Кстати, накануне Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края. Стационары, травмпункты, служба скорой помощи, санитарная авиация с 1 по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно. Также медики рассказали о необходимых мерах предосторожности в новогодние праздники. Подробности читайте в нашем материале.

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