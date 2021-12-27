Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края

В каникулы будут работать мобильные пункты Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 9 января 2022 года в Пермском крае будут круглосуточно работать стационары, травмпункты, служба скорой помощи, санитарная авиация.

Экстренная стоматологическая помощь также круглосуточно будет оказываться по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2.

Службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках с 1 января по 9 января работают ежедневно с 8.00 до 24.00, вызов на дом - до 23.00.

Поликлиники работают 3, 4, 5, 8 января (8 января - по субботнему режиму работы). Ведется прием пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях, а также в проведении перевязок.

Углубленная диспансеризация лиц, перенесших COVID-19, проводится с 8.00 до 18.00 3, 4, 5, 8 января.

В поликлиниках и на мобильных пунктах вакцинации в новогодние праздники можно пройти иммунизацию от COVID-19. В Минздраве напомнили, что через 6 месяцев после проведения вакцинации необходима ревакцинация.

Мобильные пункты будут работать:

- ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 27-30 декабря с 15.00 до 18.00; 3-6 января с 12.00 до 18.00.

- ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 28-30 декабря с 11.00 до 17.00; 3, 6 и 9 января с 11.00 до 17.00.

- Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 27-30 декабря с 11.00 до 17.00; 3-6, 8 и 9 января с 10.00 до 17.00.

- ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 3, 4, 5 и 8 января с 11.00 до 16.00.

- Причиной несчастных случаев в Новый год чаще всего становятся: среди детей - пищевые отравления и острые аллергические реакции, переохлаждения, ожоги; среди взрослых – алкогольные отравления, бытовые травмы, обморожения, - отметили в Минздраве и напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

- Выходя на улицу, одевайтесь теплее, надевайте свободную и сухую одежду и обувь.

- При обморожениях неоьбходимо перенести человека в теплое помещение, дать ему сладкий чай, согреть, вызвать врача. Никаких растираний!

- Держите под рукой медикаменты, которые вы принимаете в экстренных случаях.

- При травмах и первых признаках отравления вызывайте скорую помощь по номеру 03, 103.