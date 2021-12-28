Власти рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Перми

В новогодние праздники общественный транспорт Перми будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в городской мэрии.

31 декабря автобусы будут перевозить пассажиров до 23:00. Трамваи будут работать без изменения времени последних рейсов.1 и 2 января 2022 года на линии выйдут не менее 50% общественного транспорта. С 3 до 9 января автобусы и трамваи будут работать по воскресным расписаниям. Автобус №15, который едет по маршруту «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», изменит время отправления от остановки «Центральный рынок» с 06:34 на 06:29. Об изменении в расписании автобуса попросили работники «Пермского порохового завода».

- С подробным маршрутом, актуальным расписанием, а также движением транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» во всех социальных сетях, - напомнили в пресс-службе администрации Перми.

Кстати, накануне Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края. Стационары, травмпункты, служба скорой помощи, санитарная авиация с 1 по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно. Также медики рассказали о необходимых мерах предосторожности в новогодние праздники. Подробности читайте в нашем материале.