В Пермском крае окончены поиски 36-летнего мужчины

Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Пермском крае окончены поиски 36-летнего Руслана В. Об этом сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".

Напомним, Руслана искали больше трех месяцев. 5 октября 2021 года 36-летний житель Березников перестал выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. К счастью, сегодня, 13 декабря, поисковики сообщили радостную весть - мужчину нашли живым. Где все это время пропадал Руслан, не сообщается.

Кстати, недавно молодые ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали брелок, который упростит задачу волонтеров по поиску пропавших людей в лесах. Подробнее о разработке читайте в нашем материале.

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