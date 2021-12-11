Молодые ученые ПНИПУ придумали брелок для поиска пропавших людей в лесу

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Молодые ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали брелок, который упростит задачу поисков пропавших людей в лесах. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе университета.

Сейчас пропавших людей ищут двумя способами: либо наземным, либо воздушным. Но оба не без недостатков. И у каждого есть свои издержки: человека, которому нужна помощь, банально можно не заметить на земле среди травы и кустов.

«Мы предложили устройство в виде «брелока», которое после включения будет подавать сигнал бедствия в FM-диапазоне. Это поможет быстро обнаружить человека при прочесывании местности, - делится Сергей Стерляжников, студент 3-го курса кафедры общенаучных дисциплин Лысьвенского филиала ПНИПУ. Брелок состоит из двух блоков: FM-трансмиттера базе микросхемы MAX2606 и звукового модуля на базе микросхемы JQ6500. Предполагается, что его можно будет использовать один раз, чтобы избежать случайного включения».

Человек перед прогулкой сможет взять с собой устройство и в случае необходимости включить его. После «брелок» подаст сигнал в определенном диапазоне, по которому поисковый отряд сможет обнаружить пропавшего.

В планах у разработчиков - сделать приложение для отслеживания запущенных устройств на карте. Как говорят исследователи, это снизит нагрузку на поисковые отряды, так как для этого потребуется меньшее количество участников поисков человека.