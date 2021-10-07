В Перми в закрытой квартире нашли мертвыми мать и дочь

- Фото: Василий Вахрин

В среду, 6 октября, соседка пермячки, проживающей на улице Железнодорожной в Орджоникидзевском районе, позвонила в полицию и сказала, что она долгое время не видела свою знакомую, а из ее квартиры ощущается трупный запах. К дому приехал участковый и спасатели, которые вскрыли дверь.

В квартире они обнаружили мертвыми 82-летнюю женщину и ее 52-летнюю дочь. От чего умерли женщины, пока неизвестно. В причинах произошедшего разбираются следователи.

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