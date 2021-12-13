В Пермском каре стали чаще умирать от отравления наркотиками

Средний возраст погибших - 31- 36 лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 10 месяцев 2021 года наркотиками отравились 249 жителей Пермского края, из них 222 человека умерли. Как отметила начальник отдела антинаркотической деятельности Министерства территориальной безопасности региона Юлия Калабина, смертность из-за наркотических веществ растет уже четвертый год подряд. Главная причина - доступность. Запрещенные вещества сейчас с легкостью можно приобрести в интернете. Еще одной причиной растущей смертности Калабина называет неизвестный состав вещества, который наркопотребители покупают через всемирную паутину.

По статистике, средний возраст погибших от отравления наркотиками - 31-36 лет. Как отмечает Калабина, это наркоманы со стажем, случайных людей в этой статистике нет.

По инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в регионе работает межведомственная группа, которая ежеквартально анализирует ситуацию. Разработан комплекс межведомственных мер, реализуют которые все ведомства края – Министерство здравоохранения , Министерство социального развития. Для перекрытия каналов сбыта и поступлений наркотиков активно работают правоохранительные органы. Чтобы снизить спрос на запрещенные и смертельно опасные вещества, министерствами образования и науки Пермского края, туризма и молодежной политики, физической культуры и спорта проводятся мероприятия по привитию молодежи ценностей здорового и трезвого образа жизни, психологической устойчивости к зависимостям.

Как защитить детей от вовлечения в употребление наркотиков и других психоактивных веществ, читайте в нашем материале.

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