В Перми распространяют опасный наркотик, от которого скончались уже трое мужчин и подросток

В Перми и регионе распространяют опасный наркотик - агрессивный, быстро вызывающий привыкание. Его жертвами стали как минимум четыре человека только за последнее время. И среди них - даже подросток.

Трагедией закончился день рождения, который четверо пермских подростков решили отметить самостоятельно, без взрослых. 2 ноября они собрались в квартире общих знакомых в Дзержинском районе, а спустя несколько часов одного из участников праздника обнаружили мертвым.

Когда на место ЧП приехали врачи «скорой», медицинская помощь потребовалась еще одному из ребят - 15-летнему юноше. Его с признаками отравления госпитализировали в отделение токсикологии МСЧ № 9.

Двух других подростков отвезли в отделение полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Но там одному из ребят тоже стало плохо. «Скорую» вызвали прямо в участок, откуда 15-летнего парня тоже отправили в токсикологическое отделение.

Как проходила вечеринка, и что именно принимали подростки, сейчас устанавливают сотрудники следственного комитета.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Для выяснения причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза. Следов, указывающих на то, что смерть была насильственная, следователи не обнаружили. По предварительной информации, подросток умер в результате асфиксии неясной этиологии.

По одной из версий, отравление произошло в результате употребления наркотических веществ.

- Состояние одного из госпитализированных подростков – тяжелое, врачи проводят все необходимое лечение, - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. - Состояние второго – удовлетворительное, его уже выписали из больницы.

Только за последнюю неделю в Перми произошло четыре громких случая. 25 октября в иномарке, припаркованной в центре Перми, прохожие увидели тела двух молодых людей. А 2 ноября в городе произошло сразу два подобных ЧП: в общественном туалете одного из павильонов на Центральном рынке посетители обнаружили тело 33-летнего мужчины, а в квартире Дзержинского района – тело подростка. Все четверо, предположительно, скончались от отравления наркотическими препаратами. Сейчас все эти случаи сейчас расследует следственный комитет.

- Заболеваемость наркоманией и количество отравлений от употребления наркотиков в последнее время Пермском крае выросло и важно понимать, что любые наркотические вещества опасны и могут привести к смерти, - говорит главный нарколог Пермского края Лариса Юркова. – Те вещества, которые сейчас распространяются в Пермском крае, очень агрессивны и быстро вызывают зависимость. И порой даже однократное употребление наркотика может привести к смерти: к примеру, от остановки сердца, кровоизлияния в мозг или внезапной потери сознания, после которого можно упасть и получить несовместимую с жизнью травму. В результате затуманенного сознания может произойти ДТП со смертельным исходом: водитель может вырулить на остановку, врезаться в людей или влететь в столб.

Наркотики стали намного доступнее, уверяют медики. Чаще всего наркозависимые приобретают отраву через закладки или интернет.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Страшно признать, что наркозависимым может оказаться ваш ребенок. Но если недооценить проблему в самом начале, то можно потом столкнуться с трагическими последствиями. Если подозрения есть, то нужно найти время, когда будет удобно и вам, и ему и сесть поговорить. Если проблема есть, то нужно идти с ней к врачу-психиатру-наркологу. Не нужно бояться того, что вас поставят на учет. На учет ставят только с информированного согласия пациента. И вы можете отказаться от этого. Затем нужно у психолога выявить причины, которые привели к тому, что ребенок начал употреблять наркотики. Возможно, это было недопонимание со стороны родителей, проблемы с ровесниками или желание попасть в важную для ребенка группу. И их тоже нужно попытаться решить.

Шесть признаков того, что ваш ребенок-подросток может употреблять наркотики:

- Неожиданные головокружения, потеря сознания или носовые кровотечения.

- Подросток становится неадекватным: если он обычно разговорчив, то становится замкнутым, а иногда очень болтливым, несет несуразицу. Причина – растормаживающие вещества, которые находятся в наркотических веществах.

- Ребенок становится заторможенным: слушает, но не слышит, а потом переспрашивает, его настроение может резко меняться;.

- Из дома исчезают деньги, ценности, ребенок вдруг теряет свой сотовый телефон, другие вещи или начинает красть.

- У подростка меняется режим сна и бодрствования. Он начинает жить ночной жизнью, хотя раньше для него это было не характерно: ходить на дискотеки, не ложиться спать, что-то делать в своей комнате по ночам. Причина в том, что наркотики содержат вещество, дающее выход энергии.

- У вашего сына или дочери обнаруживаются какие-то пакетики, порошки, прожженные сбоку бутылки или пустые папиросы, которые нужны, чтобы курить марихуану.

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