«Говорить об опасности наркотиков нужно с 1-го класса». Пермские родители обсудили, как бороться с общей бедой

В Перми прошло общегородское родительское собрание. Тема - тревожная: как защитить детей от вовлечения в употребление наркотиков и других психоактивных веществ?

Поводом послужило печальное событие. Как мы уже писали, в начале ноября в Перми произошел трагический случай: во время празднования дня рождения погиб школьник, отравившись наркотиком. В связи с этим глава Перми Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание антинаркотической комиссии. Вот на нем-то и прозвучала идея - провести такое собрание.

Перед этим на заседании комиссии было отмечено, что да, в пермских школах проходят тематические классные часы, проводится социально-психологические тестирования учащихся, чтобы выявить «группы риска» вовлечения в употребление психоактивных веществ, что департамент образования проводит системную работу в этом направлении. Но при этом ситуация показала недостаточность предпринимаемых мер по профилактике употребления запрещенных веществ.

И последовало такое предложение: активизировать работу с родителями. Если конкретно - информировать их о новых видах наркотиков, о способах поддержки семей, попавших в непростую ситуацию. А также - проработать возможность более широкого проведения анонимного тестирования школьников, в том числе и медицинского.

20 процентов родителей не разрешают проводить диагностику детей

Общегородское родительское собрание состоялось на площадке школы №10, но следить за его ходом и задавать вопросы в режиме онлайн могли и другие родители пермских школьников.

- Надеюсь, такой же разговор состоится и в остальных школах города, - обратилась к представителям родительского сообщества начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. - В последнее время о проблеме употребления несовершеннолетними детьми психоактивных веществ мы стали говорить все чаще. Нам, взрослым, педагогам и родителям, не хватает знаний. А также - понимания масштабов проблемы. Мы выделили дополнительные средства на раннюю диагностику учащихся. К сожалению, не все родители понимают, насколько это важно - на раннем этапе определить, есть ли у ребенка предрасположенность к употреблению психоактивных веществ. В итоге около 20 процентов детей не проходят эту диагностику, потому что родители не дают согласие на нее. Мы все должны понять, что надо уберечь детей от этой страшной опасности.

Печальная статистика «молодеет»

На общегородское родительское собрание пригласили психологов, представителей силовых ведомств, общественных организаций, ученых.

- Эта проблема, к сожалению, существует не первый год, - отметила главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Лариса Юркова. - Ежегодно мы фиксируем случаи отравления психоактивными веществами несовершеннолетних. К сожалению, статистика «молодеет»: в этом году у нас зафиксированы случаи отравления детей в возрасте до 14 лет. Увы, в своей практике мы сталкиваемся с тем, что родители и педагоги знают гораздо меньше о наркотиках, чем дети. Подростки осведомлены о видах наркотиков, способах их приема и изготовления. Такие сведения вполне доступны в соцсетях. Несовершеннолетним приходят сообщения с предложением пройти интересные квесты о запретном плоде. Значит, мы должны что-то этому противопоставить. Мы должны разговаривать с детьми и рассказывать им о том, какую опасность несут наркотики и другие психоактивные вещества.

- Уместно ли будет вести разговоры о наркотиках с сыном-первоклассником? Какие наркотические вещества сейчас употребляют подростки? - родителей интересовали самые разные вопросы.

- Мы же рассказываем маленьким детям о том, каких опасностей они должны избегать, верно? - объясняла Людмила Юркова. - А наркотики тоже страшная опасность. Какие наркотики сейчас распространены среди несовершеннолетних? По данным наших исследований, это, в основном, курение марихуаны, употребление так называемых спайсов, солей. Процент тех, кто использует опиоидные наркотики, небольшой, но он есть. Я бы обратила внимание еще на употребление никотинсодержащих веществ. Сейчас школы захлестнула волна так называемых снюсов - жевательного табака. Практика показывает: до того, как ребенок начинает принимать наркотики, он может экспериментировать с какими-то другими веществами в поисках необычных ощущений. А это уже наркоманическое поведение. Так что если заметите, что ваш ребенок закладывает что-то за щеку или у него появились какие-то необычные коробочки, - это веский повод поговорить с ним.

- Состоялся очень важный и нужный разговор, - отметил председатель Совета отцов Перми Сергей Большаков. - Наркомания - это беда, которая приносит горе в семью и лишает детей будущего.

Выводы о путях решения проблемы, которые прозвучали на общегородском родительском собрании, в целом совпали с теми мерами, которые собираются предпринять городские власти. В частности, Дмитрий Самойлов поручил департаменту образования пересмотреть периодичность проведения тестирования школьников на предмет употребления запрещенных веществ, проработать данный вопрос с Министерством образования Пермского края, еще раз оценить качество профилактической работы в образовательных учреждениях. Руководителям подразделений администрации поручено подготовить предложения по дополнительным мероприятиям, направленным на профилактику наркомании среди несовершеннолетних и предусмотреть увеличение финансирования на эти цели.