Число заболевших коронавирусом в Пермском крае вновь выросло

Вакцинацию прошли 1 075 009 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только мы начали радоваться, что коронавирус в Пермском крае пошел на спад, как статистика вновь разочаровывает. За минувшие сутки в Прикамье был проведен 11 191 ПЦР-тест. В результате выявлено 695 новых случаев COVID-19, а общее количество инфицированных составило 143 543.

В «красных зонах» стационаров в тяжелом состоянии находятся 299 пациентов, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в оперативном штабе. За сутки зафиксировано 22 летальных случая, а всего с начала пандемии от коронавируса скончались 6 932 жителя Пермского края.

Выздоровели за сутки 723 человека. Всего справились с болезнью в регионе - 122 728 человек. Вакцинацию прошли 1 075 009 человек.

Напомним, власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. До этого дня в Пермском крае сохраняется режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. Они должны находиться дома и могут выходить на улицу только за продуктами или лекарствами. Те, кто прививку сделал, могут не соблюдать домашний режим.

Сохраняется запрет на работы кафе, ресторанов и клубов с 23.00 до 6.00 часов, в эти часы они могут работать только на вынос или по доставке, исключения есть только для кафе в аэропорту и на вокзалах. Также до 10 января в Прикамье не будут проводиться мероприятия с большим количеством посетителей. Также до 10 января жителей края без QR-кода или сертификата о вакцинации не пустят в ряд заведений. Список мест, куда пермяков не пустят без QR-кода или сертификата о вакцинации, читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор пермского медуниверситета рассказала, почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и эффективность вакцин

По словам Ирины Фельдблюм, основной причиной такой позиции являются фейковая информация, распространяемая антипрививочниками в интернете и люди, которых эта инфекция практически не коснулась (Подробнее...)