QR-коды в Перми с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года Фото: архив "КП"

Власти Пермского края продлили коронавирусные ограничения до 10 января 2022 года. А это значит, что без QR-кода или сертификата о вакцинации пермяков не пустят в ряд заведений.

Где нужны и сколько будут действовать QR-коды в Перми с 1 декабря 2021 года

Театры, концертные залы, филармонии, дворцы культуры, кинотеатры, цирк, фитнес-центры, фитнес-залы, тренажерные залы, бассейны, кафе, рестораны, столовые, клубы, гостиницы, хостелы. Организации, расположенные в ТЦ, ТРЦ, ТРК и ТК, объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 квадратных метров. Без QR-кода не пустят на официальные спортивные соревнования профессиональных клубов, на физкультурные мероприятия, в том числе вне помещений, на массовые мероприятия в сфере туризма, на любые другие мероприятия в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти.

Также вас пустят во все перечисленные места и заведения, в случае, если вы недавно переболели COVID-19 и у вас есть действующий сертификат о перенесенной инфекции. Его выдают в поликлинике по месту жительства после выздоровления вместе с больничным листом.

Важно!

Даже при наличии отрицательного ПЦР-теста вас не пустят в перечисленные учреждения.

Введенные ограничения будут действовать до 10 января 2020 года. До этого дня в Пермском крае сохраняется режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. Они должны находиться дома и могут выходить на улицу только за продуктами или лекарствами. Те, кто прививку сделал, могут не соблюдать домашний режим. Сохраняется запрет на работы кафе, ресторанов и клубов с 23.00 до 6.00 часов, в эти часы они могут работать только на вынос или по доставке, исключения есть только для кафе в аэропорту и на вокзалах. Также до 10 января в Прикамье не будут проводиться мероприятия с большим количеством посетителей.

Напомним, сделать заявку на доставку продуктов и лекарств пожилые пермяки могут по телефонам горячей линии: 8-800-101-92-72 и 8-800-200-34-11. Помощь также оказывают социальные участковые и Скорая социальная помощь по телефону - 129 (для стационарного телефона) и 8 800 100 83 05 (для мобильного телефона). Работает круглосуточно.

Где взять QR-код?

Все, кто прошел вакцинацию, получают QR-код автоматически в личном кабинете на портале Госуслуг. Его можно распечатать и взять с собой в театр или спортзал, но можно предъявить для проверки и в электронном виде на экране смартфона. Срок действия QR-кода составляет один год, а после перенесенной инфекции – шесть месяцев.

Чтобы у организаторов спортивных и культурных мероприятий не было сомнений, что это именно ваш электронный QR-код, необходимо представить документ, удостоверяющий личность: паспорт или военный билет.

Что делать, если после вакцинации QR-код вам не пришел?

Обычно Сертификат с QR-кодом присылается в личный кабинет на Госуслугах не позже, чем на четвертый день после второй вакцинации от коронавируса. Если этого не произошло, необходимо проверить, является ли статус вашей учетной записи подтвержденной. Подтверждение делается либо лично, либо через банковское приложение.

Если QR-код не прислали по какой-либо другой причине, выяснить это можно в разделе Обратной связи на сайте Госуслуг. Не исключено, что вам придется повторно обратиться в поликлинику, где делали прививку.