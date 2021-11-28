«Сделаны скороспешно и не прошли все стадии клинических испытаний». Профессор пермского медуниверситета рассказала, почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и эффективность вакцин

Сегодня продолжаются разработки новых вакцин от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на ужасающую статистику по числу смертей и случаев заражения коронавирусом, многие люди до сих пор не верят в пандемию. В качестве аргументов антипрививочники часто говорят: «От гриппа люди тоже умирают, но почему об этом говорят не так много, как о COVID -19?» Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и как убедить людей в необходимости вакцинации, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса?

«Первая группа людей, которые не верят в серьезность коронавируса или в существование его как такового, это люди, которых ни их самих, ни их близких и знакомых, эта инфекция практически не коснулась, говорит Ирина Фельдблюм. - То есть те, в окружении которых не было зарегистрировано тяжелых клинических форм или летальных исходов. Но поскольку мы уже второй год живем с этой инфекцией, таких людей становится все меньше и меньше.

Вторая группа, которая не верит в серьезность заболевания, это люди, восприимчивые к фейковой информации, распространяемой антипрививочниками в интернете. Причем доводы антивакцинаторов, как правило, ничем не обоснованы, не аргументированы. И люди вдумчивые, умеющие логически мыслить, не принимают эту информацию как истину. Они умеют эту информацию переварить, проанализировать, сопоставить и сделать правильные выводы. Подобную реакцию людей в свое время мы наблюдали во время распространения ВИЧ-инфекции. Тогда большинство людей заявляли, что вируса нет, никто не болеет, что это все ерунда. Если проводить параллели между вирусом иммунодефицита и вирусом SARS-COV-2, то ситуация повторяется. И тогда, и сейчас есть группа людей, которая считает, что это специально созданный вирус - биологическое оружие или утечка из лаборатории. И, наверное, именно незнание людей глубоких эволюционных процессов, происходящих в мире микроорганизмов, и рождает мысли, что вирусов не существует и все это ерунда.

Еще одной причиной отсутствия понимания должной серьезности сложившейся ситуации, на мой взгляд, является недостаточность аргументированной информации о вирусе, о его происхождении, о механизмах развития эпидемической ситуации. Недостаток информации испытываем и мы специалисты, занимающиеся этой проблемой - эпидемиологи, микробиологи, вирусологи, инфекционисты и другие медицинские работники, формирующие позицию населения о важности проблемы и путях ее решения, т.е. те специалисты, которые должны противостоять фейковой информации, которая появляется в социальных сетях. А противостоять им можно только за счет аргументированной информации о самом вирусе и о вакцине против него. Однако, к большому сожалению, железных аргументов, выстроенных на основе доказательной медицины, у специалистов пока очень мало.

С коронавирусом мы живем лишь второй год, это очень незначительный период времени за который мы смогли бы накопить большую доказательную базу о COVID-19 и о необходимости вакцинации. В пример можно привести эпидемию гриппа, за все время существования болезни у нас накопилась достаточная доказательная база о самом вирусе и способов борьбы с ним с помощью вакцинации, об эффективности вакцинопрофилактики и отдельных противогриппозных вакцин. У нас есть, что сказать населению по проблеме гриппа. Поэтому вакцинация от гриппа не вызывает такую реакцию, как вакцинация от коронавируса. Как только у нас появится весомая доказательная база о SARS-CoV-2, тогда и у людей, надеюсь, появится осознание того, что единственным способом справиться с заболеванием является вакцинация. Хотя меня такое недоверие населения к вакцинации против новой коронавирусной инфекции несколько удивляет».

Почему вакцины вызывают такой негатив у населения?

«На мой взгляд, негативное отношение к прививкам - это отголоски общей приверженности к вакциноприфилактике, - рассуждает Ирина Фельдблюм. - Сегодня эта одна из ведущих проблем глобального масштаба. Это проблема не только России, но и многих стран мира. Одно из масштабных исследований по изучению приверженности населения к прививкам, проведенное Лондонской школой гигиены в 67 странах мира, показало, что мировой уровень негативного отношения населения к прививкам составил 5,8 %, в России – 17, 3%. Конечно, эти цифры настораживают, удивляют и говорят о том, что нам предстоит огромная работа по формированию доверия нашего населения к вакцинации в целом. Именно вакцинация сегодня является наиболее эффективной мерой борьбы с инфекционными и рядом неинфекционный болезней. С помощью вакцинации сегодня мы снижаем смертность, повышаем рождаемость, обеспечиваем активное долголетие, боремся с антибиотикорезистентностью. В то же время радуют результаты многочисленных социологических исследований, которые были проведены во время пандемии. Результаты исследований показали, что пандемия COVID-19, значительно снизила негативизм населения к вакцинопрофилактики в целом.

У лиц, не принимающих вакцинацию всецело, две основные позиции - отсутствие веры в полной безопасности вакцины и отсутствие веры в ее эффективности. Вакцины небезопасны, они были сделаны очень скороспешно, вакцины не прошли все стадии клинических испытаний и были допущены в гражданский оборот очень рано и так далее. Однако, эти заявления не совсем корректны.

Да, вакцины были сделаны очень быстро, но и разработаны они были ни на пустом месте. Сегодня мы имеем четыре вакцины, сделанные на платформах, которые мы широко использовали ранее для изготовления других вакцин. Векторная вакцина «Спутник V» сделана на платформе вакцины от лихорадки Эбола, которая зарекомендовала себя, как вакцина с хорошей эффективностью. Вакцина «КовиВак» - это классический вариант инактивированной вакцины, которая содержит инактивированный (убитый) вирус. Такие виды вакцин мы десятки лет используем при иммунизации против полиомиелита, коклюша, желтой лихорадки и других инфекций. ЭпиВакКорона – это, так называемая, пептидная вакцин, это аналог вакцины, используемой для профилактики гепатита B, которой прививают сегодня новорожденных детей и население из групп риска. Все выше перечисленные вакцины характеризуются высокой профилактической эффективностью и безопасностью.

Все вакцины против COVID-19 были зарегистрированы после второй фазы клинических исследований. Они прошли доклиническую фазу, которая проводится на животных и направлена на оценку безопасности вакцины. На этой фазе была доказана безопасность воздействия компонентов вакцин на органы и системы животных, в том числе и на репродуктивную функцию. Далее вакцины прошли первую фазу клинических исследований на людях. Это этап, когда вакцина проверяется на ограниченном количестве добровольцев, так как мы не можем полностью экстраполировать безопасность вакцины, испытанной на животных, на популяцию людей. В этой фазе участвуют несколько десятков человек. И эту фазу испытаний все вакцины прошли. Далее - вторая фаза, она проводится тоже на людях, только число добровольцев увеличивается до нескольких сотен человек.

Кроме безопасности, вторая фаза нацелена уже и на профилактическую эффективность. Да, действительно, все вакцины были зарегистрированы после второй фазы. В период пандемии это допустимая практика. Пандемия распространяется очень быстро, как мы сегодня видим, и если бы мы дожидались завершения 3ей фазы, которая проводится при участи 30-50 тысяч человек, мы бы с вами и сейчас не могли бы вакцинироваться и защитить себя от тяжелых клинических форм и неблагоприятных исходов. Следует заметить, что на сегодняшний день, по вакцине «Спутник V» третья фаза клинических испытаний уже завершена. И ее эффективность подтверждена не только в России, но и в ряде других стран.

Сегодня продолжаются разработки новых вакцин от коронавируса. Они разрабатываются на основе инновационных технологий, поэтому сроки их разработки, конечно, увеличиваются. Да, мы сделали вакцины достаточно быстро, но это не значит, что они опасны или неэффективны. Представим, что мы бы разрабатывали вакцину 20 лет - пандемия облетела бы всю планету и неизвестно, не истребила ли она всю человеческую популяцию. Бой с вирусом SARS-COV-2 должны выиграть мы с вами. А победить его мы сможем только с помощью иммунизации».