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- Нашли, жив, все хорошо, всем огромное спасибо за поиски и поддержку, - написали местные жители к посту о поисках 61-летнего жителя Суксуна Сергея.

Напомним, 61-летний Сергей пропал в субботу, 6 ноября. В тот день мужчина ушел на охоту вместе со своей собакой, но домой так и не вернулся. Сутки его искали волонтеры и неравнодушные местные жители. К счастью, мужчину нашли живым. Как оказалось, Сергей заплутал в лесу. Его друзья и близкие в посте о том, что он найден, оставляют радостные и назидательные комментарии:

«Серега, ты так больше не шути! Всего хорошего!», «Сергей, ты нас напугал. Слава богу нашли! Выздоравливай!»

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