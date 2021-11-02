«Нашли мертвой на кладбище». В Пермском крае при загадочных обстоятельствах умерла молодая учительница

Анастасия*. Фото: личная страница ВКонтакте

- Столько радости было в глазах ребятишек, когда она приходила за ними, чтобы забрать на урок. «Фк - Фк (физкультурница -Ред.)», - кричали они и бежали к ней на встречу, обнимали, а в ее глазах было такое счастье......Спи спокойно, - написала одна из жительниц Очера к посту о памяти умершей учительницы физкультуры.

31-летняя Анастасия (имя изменено - Ред.) родилась в городе Можга. Спустя какое-то время она переехала в Очер, где устроилась работать в местную школу учителем физкультуры. Здесь Настя познакомилась с мужчиной, закрутился роман, они стали жить вместе и вскоре у них родились две девочки. Настя души не чаяла в своих детях и не только в своих, ее любили все ученики и их родители.

- Настя была очень сильным, добрым и веселым человеком. Целеустремленная и сильная характером, - рассказывает одна из подруг учительницы физкультуры. - Она умела вести за собой детей и, благодаря ее личному примеру, ребята выбирали свой профессиональный путь, связанный со спортом. Ученики всегда тепло о ней отзывались и очень любили. Она была добрым и справедливым педагогом, готовым всегда прийти на помощь. В моем сердце она останется яркой и светлой девушкой.

Но если в профессии Анастасия состоялась и заслужила доверие и любовь детей и родителей, то семейная жизнь девушки, к несчастью, не складывалась. Как говорят ее знакомые, муж ей часто изменял, это становилось поводом для постоянных ссор. Последней каплей для Анастасии стала новость о том, что одна из любовниц ее мужа забеременела и 27 октября Настя решила свести счеты с жизнью.

- Утром она пришла на работу, - говорит знакомая Анастасии. - С виду все было хорошо. Она вообще никогда не показывала на людях свои внутренние переживания. Что было потом, точно неясно, кто-то говорит, что она позвонила мужу и сказала, что собирается покончить с собой, и он тут же помчался к ней. Другие говорят, что Настя ему не звонила, а когда он ее обыскался, отследил местоположение по GPS и нашел ее на кладбище. Настя часто туда ездила, когда ей было плохо и одиноко. Как бы то ни было, Настя была мертва.

Узнав о смерти Насти, друзья, коллеги, близкие и просто знакомые не могли поверить в случившееся. Многие считают, что молодая, красивая, спортивная и целеустремленная женщина не могла добровольно уйти из жизни. В группе города в социальной сети ВКонтакте появилась запись от анонимного пользователя:

«Совсем недавно наш город потрясла новость о загадочной смерти молодой, красивой, успешной женщины. Знала ее лично, в голове не укладывается, что сама на себя могла руки наложить... Знаю, что всех мучает этот вопрос, но никто его не озвучивает: «сама ли...!?» Много странностей и несостыковок в ее гибели, надеюсь, наши следователи не спустят все на тормозах, а если и не станут все тщательно проверять, напишу на федеральный канал, они разберутся, что к чему».

Также среди местных жителей ходят разговоры о том, что на месте, где нашли Анастасию, были видны следы борьбы. Возможно, в смерти молодой учительницы не все так просто, но может быть и так, что близкие Насти просто не хотят верить в то, что сильная духом спортсменка смогла наложить на себя руки. В любом случае в подробностях произошедшего сейчас разбираются следователи.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю.

О том, были ли на теле Анастасии видимые следы насилия, не сообщается. Уголовное дело на сегодняшний день не возбуждено.

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