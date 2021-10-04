Оставила две предсмертные записки: в Пермском крае покончила с собой молодая женщина

Фото: личная страница умершей женщины ВКонтакте

Вечером 28 сентября в одном из домов в Чернушке покончила с собой местная жительница. Тело молодой женщины обнаружил хозяин квартиры, который приехал туда с проверкой. Некоторые ее знакомые сомневаются, что она могла совершить самоубийство. Однако по информации источника, знакомого с ситуацией, видимых следов насилия на теле женщины не обнаружено, также она оставила две предсмертные записки.

- Одна записка была в одежде, другая - на столе. В них она просит прощения у родителей и детей, а также и у мужчины, у которого арендовала жилье. Просит никого не винить в случившемся и говорит, что заранее к этому готовилась, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Друзья и знакомые не понимают, что смогло сподвигнуть молодую женщину на такой роковой шаг. Сестра отзывается о ней только добрыми словами и говорит, что она была отзывчивым и жизнерадостным человеком.

Напомним, в середине сентября в Пермском крае произошли одна за другой шокирующие истории. В среду, 15 сентября, в Кунгуре нашли мертвой 13-летнюю школьницу, а на следующий день в одном из домов в Орджоникидзевском районе Перми также без признаков жизни нашли ее ровесницу.

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