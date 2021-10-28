«Рыдала и проклинала убийцу». Мать обезглавленной в Перми девушки, не смогла сдержать эмоций на суде

Мать погибшей девушки не смогла сдержать слез. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 28 октября начался суд над 24-летним жителем Таджикистана, который в феврале этого года в микрорайоне Заостровка обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а после, встретив на улице своего тестя, множество раз ударил его ножом.

На заседание пришли родственники погибших. Когда судья спрашивал у матери убитой девушки об обстоятельствах того дня она разрыдалась.

Когда гособвинитель рассказывал, как Шахназаров совершал свое чудовищное преступление, тот сначала смотрел ему в глаза, а потом опустил голову.

Подсудимый полностью признал свою вину и произнес: «Раскаиваюсь в том, что сделал».

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