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Происшествия28 октября 2021 14:01

«Рыдала и проклинала убийцу». Мать обезглавленной в Перми девушки, не смогла сдержать эмоций на суде

На заседании подозреваемый признал свою вину
Авторы (2):
Анна Маркова
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Мать погибшей девушки не смогла сдержать слез.

Мать погибшей девушки не смогла сдержать слез.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 28 октября начался суд над 24-летним жителем Таджикистана, который в феврале этого года в микрорайоне Заостровка обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а после, встретив на улице своего тестя, множество раз ударил его ножом.

На заседание пришли родственники погибших. Когда судья спрашивал у матери убитой девушки об обстоятельствах того дня она разрыдалась.

Когда гособвинитель рассказывал, как Шахназаров совершал свое чудовищное преступление, тот сначала смотрел ему в глаза, а потом опустил голову.

Подсудимый полностью признал свою вину и произнес: «Раскаиваюсь в том, что сделал».

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