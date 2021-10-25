В Пермском крае окончены поиски девушки, которая ушла из дома в халате и тапочках

В Карагайском районе найдена пропавшая 25-летняя девушка, которая ушла из дома в халате и тапочках. Фото: архив "КП"

В Карагайском районе найдена пропавшая 25-летняя девушка, которая ушла из дома в халате и тапочках, она жива. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Регион 59 поиск пропавших».

Напомним, 24 октября девушка ушла из дома в домашней одежде и пропала. Сейчас поиски остановлены. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, ее нашли недалеко от дома. С ней все в порядке.

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