Была одета в халат и тапочки: в Прикамье пропала 25-летняя девушка

Фото: "Регион-59"

В Пермском крае ищут 25-летнюю Алису Малову. Девушка ушла из дома в деревне Ценята 24 октября. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Регион-59».

Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Зеленые глаза и светло-русые волосы. Была одета в розовый халат с ушками на капюшоне и сиреневые тапочки, а при себе имела плед бежевого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефонам 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.