«Разволновался от счастья». В Пермском крае нашли живым мужчину, пропавшего год назад

Алексей Катков. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

В Пермском крае окончены поиски 25-летнего мужчины, поиски которого продолжались почти год. Алексей Катков пропал еще в 2020 году, с тех пор о нем не было известий. Волонтеры поискового отряда "Регион 59" выходили на его поиски, распространяли ориентировки и вот Алексей нашелся, он жив.

Волонтеры благодарят всех причастных к поискам и просят снять репосты. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, молодого человека нашли на одной из пилорам в Лысьве. Парень там работал и даже не подозревал, что его ищут. В розыск его подал отец.

"Он даже немного разволновался от счастья, что дома его ждут, о нем не забыли, обещал, что на следующей неделе приедет к родным", - добавил источник.

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