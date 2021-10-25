В Прикамье откроют дополнительные койки для зараженных коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае появятся дополнительные койки для зараженных коронавиурсом. Об этом на брифинге рассказала глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Прямо сейчас в больницах края в тяжелом состоянии находится 561 пациент. 229 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число госпитализированных – 4 399 пациентов.

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