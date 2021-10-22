«То, что происходит в крае – это настоящие бедствие». Министр здравоохранения Прикамья рассказала о ситуации в больницах

Анастасия Крутень рассказала о ситуации с коронавирусом в Пермском крае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае вводятся дополнительные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. На брифинге 22 октября, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень сообщила, что в больницах находится очень много больных с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время будут развернуты дополнительные койки.

- У нас мало медперсонала, недостаточно для того количества больных, с которым мы сталкиваемся, по сравнению с прошлым годом их больше в 3,2 раза, - сказала Анастасия Крутень. - Мы вынуждены открывать дополнительные койки вплоть до коридоров.Больных на ИВЛ увеличилось за последнее время на 100 человек. Шансы выжить у человека на ИВЛ – 10%. Новые меры вводятся для спасения жизней людей.

Сейчас решается вопрос об открытии отделений психиатрических и наркологических коек под ковид. Сегодня 95%, находящиеся в больницах – это непривитые от коронавирусной инфекции.

- То, что происходит в нашем крае – это бедствие, - оценила ситуацию министр. - Это настоящая эпидемия, это настоящая война. Все что сейчас делается – это для спасения жизней людей. Инфекция распространяется с невероятной скоростью, она другая, чем в прошлом году, уже клиника другая. Нет потери обоняния и очень высокая кислородная зависимость. Все койки, которые мы будем открывать вновь, мы туда оборудуем не 5-литровые концентраторы, а 10-литровые. Не везде можно подвести поточный кислород. Сейчас каждый человек должен привиться и привить своих родных.