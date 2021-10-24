Коронавирус в Перми, последние новости на 25 октября 2021 года: в регионе вступили в силу новые ограничения

Число новых заболевших коронавирусом ежедневно растет Фото: Олег УКЛАДОВ

С 25 октября в Пермском крае начинает действовать целый ряд ограничений: обслуживание в ресторанах, приобретение товаров и услуг в торговых центрах и непродовольственных магазинах возможно исключительно при предъявлении QR-кода.

В список организаций, куда можно попасть только при предъявлении QR-кодов, помимо театров и кинотеатров, с сегодняшнего дня добавляются еще и концертные клубы, в массовых мероприятиях не смогут теперь принимать участие невакцинированные посетители по ПЦР-тестам. Не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше с 25 октября вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции.

Фото: covid19_permkrai/ВКонтакте

При этом число новых заболевших коронавирусом ежедневно растет. За минувшие сутки коронавирусом заболели 642 человека из 29 территорий Пермского края. Больше всего заболевших в Перми - 263 человека. В Пермском районе опасной инфекцией заразился 51 человек. В Березовском муниципальном округе заболели 47 жителей. Общее число инфицированных в Прикамье на утро 25 октября достигло 115 090. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 5 574 человека.