Прокуратура начала проверку после пожара в Пермском крае, где погибли двое детей

- Фото: архив "КП"

Прокуратура Очерского района Пермского края организовала проверку после с пожара в частном жилом доме в деревне Нижняя Талица в котором погибли двое маленьких детей.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которых проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, вечером в пятницу, 22 октября, в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа произошел страшный пожар, во время которого погибли двое маленьких детей: трехлетняя девочка и ее брат, которому было менее двух лет. Родители детей были в разводе. Воспитывала мама их одна. Как сообщили местные жители, женщина затопила печку и ушла к соседке за продуктами. Вернувшись, она обнаружила, что дом горит. Спасти малышей не удалось.

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