Двое малышей погибли на пожаре в Пермском крае

. Фото: архив "КП"

Вечером в пятницу, 22 октября, загорелся частный жилой дом, находящийся в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел и сам дом, и надворные постройки на площади 80 квадратных метров.

Во время пожара в доме находились двое детей. Одному ребенку было три года, другому - год. Спасти малышей не удалось.

Следователи Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- На место происшествия выехали руководитель и следователи Очерского межрайонного следственного отдела, опытные следователи-криминалисты, эксперт пожаро-техник следственного управления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - Проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначаются необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела, взятого и.о. руководителя следственного управления под личный контроль, продолжается.