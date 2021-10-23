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Происшествия23 октября 2021 17:01

Жители Очера собирают деньги на похороны малышей, погибших при пожаре

Девочке было три года, ее брату - менее двух лет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в пятницу, 22 октября, в поселке Нижняя Талица Очерского городского округа произошел страшный пожар, во время которого погибли двое маленьких детей: трехлетняя девочка и ее брат, которому было менее двух лет. Родители детей были в разводе. Воспитывала мама их одна.

Как сообщили местные жители, женщина затопила печку и ушла к соседке за продуктами. Вернувшись, она обнаружила, что дом горит. Спасти малышей не удалось.

Следователи Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Тем временем в Очере начали собирать деньги на похороны малышей.