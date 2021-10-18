В полиции прокомментировали стрельбу в школе Пермского края

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В понедельник, 18 октября, в школе поселке Сарс Октябрьского района произошло ЧП. Шестиклассник с ружьем в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

- Сегодня около 8.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.