Следователи рассказали подробности убийства таксиста в Перми

Фото задержания: chp_59/Instagram

Следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 53-летнего пермского таксиста.

- В ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в кратчайший срок был установлен и задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Им оказался 21-летний житель Пермского края. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Напомним, около четырех часов утра на улице Гусарова в Перми наряд полиции обнаружил лежащего на асфальте раненого мужчину. Потерпевший работал в службе такси и использовал для этого личный автомобиль Volkswagen Polo. На месте иномарки не было, ее объявили в розыск.

Угнанное транспортное средство несколько раз засветилось на камерах видеонаблюдения, в итоге задержали подозреваемого в угоне и в убийстве в селе Гамово Пермского района.

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