В Перми задержали преступника, который зарезал водителя такси

Фото задержания: chp_59/Instagram

- Водителя с машиной поймали, он сейчас в отделе, - сообщил «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, официального подтверждения этой информации пока получить не удалось.

Напомним, нападение на пермского таксиста Дмитрия Д. было совершено ночью 13 октября в микрорайоне Крохалева. Тело окровавленного мужчины нашли на улице Гусарова, возле дома № 5. Позже выяснилось, что два ножевых ранения нанес водителю пассажир, потом сам сел за руль чужой иномарки и скрылся.

Раненый мужчина скончался на месте от потери крови.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермского краю. – Ведется следствие, назначены необходимые экспертизы.