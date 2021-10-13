«Он был самым лучшим отцом, самым порядочным человеком на планете»: Убитый в Перми таксист оказался за рулем по роковой случайности

Фото с места: паблик ЧП Пермь.

- Лежащего на асфальте окровавленного мужчину на улице Гусарова заметил наряд полиции, - рассказали «КП» очевидцы вооруженного налета на 53-летнего таксиста Дмитрия Д, все случилось в Перми этой ночью. – Среди полицейских был человек, который знал его. Он связался с женой и узнал номер угнанной машины, чтобы объявить автомобиль в розыск.

«Скорая» ехала на место около часа, за это время раненый мужчина скончался от потери крови.

- Дмитрий редко выходил на работу, в последний раз таксовал достаточно давно, но этой ночью решил поездить по городу, - говорят коллеги. – Самое трагическое, что он был многодетным отцом.

- Он был самым лучшим отцом, самым порядочным человеком на планете. Самым добрым и ответственным, - оставила отклик в соцсетях одна из осиротевших дочерей убитого мужчины.

Виновник этой трагедии сел за руль чужой иномарки и скрылся, сейчас идет его розыск. По информации от источника, знакомого с ситуацией, подозреваемого уже задержали и сейчас он находится в отделе полиции, но пока официального подтверждения этой информации получить не удалось.

О том, как искали налетчика, «КП» рассказали пермские таксисты.

- Я проснулась в четыре утра, включила рацию, поздоровалась с коллегами, покормила ребенка, собралась и выехала на линию, - объяснила «КП»-Пермь» Ольга, водитель такси с шестилетним стажем, первая разместившая новость о нападении на своего коллегу в пабликах ЧП. – Вскоре ребята передали информацию о нападении. Нас, девушек, на такие вещи не пускают, меня попросили разместить информацию в соцсетях. Коллеги тем временем поехали искать этого налетчика.

На камерах угнанная машина засветилась несколько раз: на Шоссе Космонавтов в районе 9 Мая и на пересечении Попова и Осинской.

- Камеры на Якутской зафиксировали, что он мчался по пустым улицам со скоростью 160 километров в час, - продолжает Ольга. – Пытались просчитать его маршрут, но он был сложно понятным. Возможно, с Крохалевки он уехал по Васильева на Нагорный, потом по Восточному обходу на Парковый, затем в Закамск.

В итоге искали угонщика на Нагорном, затем была информация, что машину видели в районе Краснокамска.

- Увы, но от этого не застрахован ни один таксист, - говорит Ольга. - У нас у всех в машине есть рация, и если что-то случается, даже если человек просто проехал и отказывается платить, то ребята всегда приезжают на помощь и разговаривают. Кто-то возит с собой шокеры или газовые баллончики. Жутко, что такие трагедии происходят в Перми достаточно часто. Этой весной группа подростков ранила таксиста, потом несколько часов каталась в салоне с окровавленным мужчиной, пока не врезались в дерево. Благо водитель тогда выжил. Год назад двое сбежавших из психиатрической больницы пациентов тоже убили таксиста и сожгли машину.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермского краю. – Ведется следствие, назначены необходимые экспертизы.

Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми убили таксиста

Неизвестный ночью зарезал 53-летнего водителя и угнал его иномарку (Подробнее...)

В Перми задержали преступника, который зарезал водителя такси

Его допрашивают в отделе полиции (Подробнее...)