Следственный комитет проводит проверку после обрушения пешеходного моста в Пермском крае

Мост упал на трассе Пермь - Екатеринбург. Фото: Татьяна Коробицина.

В Пермском крае после обрушения моста на два грузовых автомобиля следственный комитет региона начал проверку. Следователи выехали на трассу Пермь – Екатеринбург, где случилось ЧП. На месте погибло водители двух автомобилей – «МАН» и «Газель».

- Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации, - сообщает СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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