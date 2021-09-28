Появилось видео с места падения моста на трассе Пермь - Екатеринбург

Трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта.

В Пермском крае остается перекрытым движение по федеральной трассе Пермь - Екатеринбург. Около 4 часов утра здесь обрушился пешеходный переход. По информации ГИБДД по Пермскому краю, водитель автомобиля «МАН», по предварительной информации, не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода.

Бетонный мост придавил сразу два автомобиля. Шансов выжить у водителей "МАНа" и "Газели" не было, мужчины погибли на месте ДТП. Участок трассы перекрыт в обоих направлениях.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожных служб, чтобы устранить последствия аварии. Объехать аварийный участок можно через Платошино и Кукуштан или через Осу в направлении Чернушки−Уинского. По возможности воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.