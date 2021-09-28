Трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за смертельного ДТП

Движение по трассе остановлено в обе стороны. Фото: Татьяна Коробицина.

В начале пятого утра 28 сентября в Пермском крае произошло серьезное ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Сейчас движение там полностью перекрыто. Авария произошла в районе Кукуштана. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности произошедшего.

Водитель автомобиля «МАН» по предварительной информации, не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Бетонный мост упал на «МАН» и «Газель», которая ехала по встречной полосе. Оба водителя погибли на месте.

- Участок федеральной трассы перекрыт в обоих направлениях, - сообщили в ведомстве. - Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Организован объезд аварийного участки через Платошино и Кукуштан. Кроме того, можно объехать участок через Осу в направлении Чернушки−Уинского. По возможности воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.