Стала известна дата прощания с Сергеем Сарапульцевым

Сергей Сарапульцев. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Прощание с главой СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым пройдет в субботу, 25 сентября, с 12:00 до 14:00 в большом зале филармонии. В 15:00 состоится отпевание в храме на Северном кладбище, а после - похороны.

Напомним, о смерти Сергея Сарапульцева стало известно вечером 23 сентября. По информации источника, глава СКР добровольно ушел из жизни, находясь у себя дома. Что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг, пока неизвестно.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка.

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