Глава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Сергей Сарапульцев. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сегодня стало известно, что скончался глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, глава СКР добровольно ушел из жизни, находясь в своем коттедже. Также он добавил, что еще до трагических событий в Пермском государственном университете, в областном следственном ведомстве прошли серьезные проверки и были выявлены грубые нарушения в работе. А через неделю после этого произошел массовый расстрел в вузе, что также сыграло роль в оценке работы Сарапульцева и его подчиненных. Однако, пока нельзя достоверно сказать, что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг.

В коттеджный поселок, где жил Сергей Сарапульцев, никого из посторонних не пускают. Фото: Анна Маркова

Сергей Сарапульцев родился в селе Орда. В 2004 году он окончил Пермский государственный университет по специальности юриспруденция и после трудился в органах прокуратуры. В 2009-м году был назначен заместителем руководителя краевого Следственного комитета, а в 2018 году возглавил следственный комитет.

- По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас в коттеджном поселке работают следователи. На территорию не пускают никого из посторонних.